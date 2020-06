L'Inps riapre le porte per le consulenze di presenza, prenotazioni al via da mercoledì 

L'Inps ha reso noto che a partire da mercoledì 1° luglio gli utenti potranno prenotare il servizio di informazione e consulenza, che sarà erogato dalle sedi provinciali siciliane a partire dal 6 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. L’accesso nelle sedi dovrà essere prenotato attraverso il contact center, chiamando al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile); l'app Inps Mobile o il sito web.

All’atto della prenotazione, l’utente dovrà indicare obbligatoriamente il motivo del contatto, in modo da consentire alla struttura competente di

analizzare la richiesta, risolvere eventualmente prima la problematica e avvisare telefonicamente l’interessato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre a decorrere da lunedì 6 luglio, le sedi provinciali Inps della Sicilia torneranno a prestare il servizio di consulenza, che sarà erogato in

presenza o in modalità telefonica. La struttura che riceverà la prenotazione con l’esatta indicazione della tematica da affrontare, approfondirà la problematica prima dell’incontro e, nel caso di pronta risoluzione, ricontatterà telefonicamente l’utente per comunicare l’esito della verifica e chiudere prima l’appuntamento. Il servizio di consulenza per gli intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai "Cassetti" continuerà, invece, ad essere assicurato a distanza tramite videochiamata o via telefono.