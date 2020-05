Fine della quarantena per 183 migranti, iniziato lo sbarco della Rubattino

I primi 16 (di 33) sono già scesi dalla Rubattino e a seguire toccherà ai restanti 150 migranti. Al termine delle due settimane di quarantena necessarie per l’emergenza Coronavirus sono iniziate questa mattina le operazioni di sbarco della nave che dal 19 aprile si trova a circa 12 miglia dalle coste palermitane. A bordo c’erano circa 183 persone soccorse in diversi interventi nel Mediterraneo dalle navi delle organizzazioni non governative Aita Mari (Spagna) e Alan Kurdi (Germania).

I migranti erano stati già sottoposti a tampone faringeo prima del trasbordo sulla Rubattino per verificare le loro condizioni sanitarie. Questa mattina al porto di Palermo, oltre alle forze dell’ordine e ai rappresentanti della Prefettura, c’era anche il personale dell’Asp che ha allestito alcune tende per il triage per sottoporre ai necessari accertamenti anche i volontari delle ong. Le operazioni di sbarco continueranno fino a tarda serata e riprenderanno domattina.

I 33 minorennni saranno smistati tra Salerno (Campania) e Campobasso (Molise), mentre non si conosce ancora la destinazione stabilita dal ministero dell'Interno per i restanti 150 adulti (148 uomini e 2 donne).

