Al via i lavori sul Ponte Corleone, traffico in tilt: lunghe code in viale Regione

Primo giorno di lavori, ed è subito caos. Traffico paralizzato in viale Regione Siciliana, in direzione Catania, per l'avvio degli interventi di messa in sicurezza del Ponte Corleone.

Gli operai hanno aperto il cantiere in prossimità del Baby Luna e i disagi si sono manifestati quasi subito. Da ore si procede a passo di lumaca lungo tutta la circonvallazione, da via Perpignano a corso Calatafimi.

I lavori, per un importo complessivo di 400 mila euro, riguardano il rifacimento dei giunti di dilatazione, il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, il ripristino dei copriferro usurati. Opere che si aggiungono a quelle già eseguite sull’arco di ferro sottostante. L'intervento si concluderà il 14 luglio.