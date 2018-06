Lavori urgenti sul Ponte Corleone, disagi per gli automobilisti fino al Festino

Dopo l’annuncio partono i lavori sul ponte Corleone. E’ stata emessa dall’Ufficio traffico del Comune l’ordinanza numero 819/2018 che dispone la chiusura al transito di auto e pedoni delle quattro semicarreggiate di viale Regione, in corrispondenza del viadotto che sovrasta il fiume Oreto, da lunedì 18 giugno al 14 luglio. Per limitare i disagi, però, la chiusura delle semicarreggiate non avverrà contemporaneamente.

Come anticipato due settimane fa da PalermoToday, prima che il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore ai Lavori pubblici Emilio Arcuri acquisissero la relazione di tre ingegneri sullo stato di salute del ponte, la prossima settimana verranno avviati i lavori che potranno essere eseguiti anche di notte, nei giorni festivi e nei prefestivi. Toccherà all’impresa esecutrice installare la segnaletica, anche luminosa, per garantire il passaggio dei mezzi.

Nelle scorse settimane gli ingegneri Giuseppe Letizia, Antonio Musso e Massimo Verga avevano messo nero su bianco che il Ponte Corleone andava considerato “fruibile nel rispetto delle prescrizioni imposte con l’ordinanza dirigenziale numero 294 del 2005”, ovvero con un limite di velocità imposto a 30 chilometri orari e con divieto di transito per i veicoli che hanno un carico superiore alle 11 tonnellate per asse.

I lavori, per un importo complessivo di 400 mila euro, riguarderanno il rifacimento dei giunti di dilatazione, il miglioramento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche, il ripristino dei copriferro usurati. Opere che si aggiungono a quelle già eseguite sull’arco di ferro sottostante. L’Amministrazione ha chiesto alla polizia municipale, che sarà presente con un pattuglia per carreggiata, di posizionare due autovelox per garantire il rispetto dell’ordinanza.