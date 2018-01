Lo fermano alla Stazione, poi lo portano in ospedale: "Ha ingerito 40 ovuli di cocaina"

E' responsabile di aver trasportato, dopo averli ingeriti, 40 ovuli contenenti cocaina. La polizia per questo motivo ha tratto in arresto Timothy Okoh, nigeriano di anni 21. Gli agenti delle sezioni “Antidroga” e “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile sono entrati in azione sabato sera: transitando nei pressi di piazza Giulio Cesare, hanno fermato e sottoposto ad un controllo il ragazzo che si aggirava con fare guardingo e circospetto.

"I poliziotti - dicono dalla questura - hanno notato l'atteggiamento particolarmente nervoso e hanno deciso così di accompagnato all’Ospedale Civico per sottoporlo ad esami radio-diagnostici, sospettando che trasportasse stupefacenti attraverso la 'diffusa e pericolosa pratica dell’ ingerimento di ovuli contenenti droga'. L’intuizione degli agenti si è rivelata esatta: gli esami radiografici hanno infatti evidenziato la presenza di molteplici corpi estranei localizzati nell’intestino tenue".

Nel corso della nottata Okoh ha poi espulso 40 ovuli, di 12 grammi ciascuno, per un peso complessivo lordo di circa 480 grammi, contenenti cocaina. Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato tratto in arresto e, una volta dimesso dall’ospedale, portato in carcere.

