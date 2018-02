Favorita, domenica c'è una gara di ciclismo: strade chiuse e divieti

C'è una manifestazione ciclistica e domenica scatta la chiusura di alcune strade alla Favorita. A renderlo noto è stata la polizia municipale. All’interno del parco si svolgerà il “Trofeo Pegaso 2018” .

Per l’occasione è stata emanata l’ordinanza sindacale che prevede che dalle 8 alle 12.30 e "comunque fino a cessate esigenze" la chiusura al transito veicolare delle seguenti strade: via Case Rocca (intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante; viale Diana (tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole, all'altezza del piazzale dei Matrimoni) e viale Margherita di Savoia; viale Ercole (intero tratto), il tratto compreso all'interno del Parco della Favorita tra la fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi; viale Regina Di Savoia (nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino); via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio (strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia, escluso i residenti).

Disposto il senso unico nel senso e nel tratto tra l'ingresso di viale Diana e via Martin Luter King (escluso i residenti e coloro i quali sono

diretti alla struttura equestre).