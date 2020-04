Info point universitari dell’Udu Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Udu Palermo – Unione degli Universitari - organizzazione di studenti universitari presente da 20 anni nell’ateneo palermitano, sta organizzando nella provincia di Palermo e anche in alcuni territori della Sicilia degli “Info Point Telematici” per rispondere alle esigenze dei futuri studenti e studentesse che il prossimo anno studieranno ad UniPa, per aiutarli nell’addentrarsi nel mondo universitario anche in un momento di emergenza nazionale.

“Come UDU Palermo abbiamo sentito il bisogno in un periodo di crisi come questo di non venire meno al nostro ruolo all’interno del panorama universitario - dichiara Matteo Norcia Coordinatore d’Ateneo dell’ Udu Palermo - organizzando degli “Info Point Telematici” dove chi è interessato può contattare i nostri referenti per avere dei chiarimenti sul mondo universitario dalle informazioni per i test d’acceso per i corsi a numero chiuso locale e nazionale, per le pratiche d’immatricolazione, per le borse di studio e per qualsiasi altra informazione. Abbiamo anche comunicato alle Amministrazioni Comunali della nostra iniziativa per la comunità cittadina – dichiara ancora Matteo Norcia - per dare un aiuto a tutti quei giovani e futuri studenti e studentesse di UniPa nel loro percorso universitario”

Per info contattare: matteomauronorcia@gmail.com o dpatricolo@gmail.com