Monreale, infarto mentre è al bar: si accascia e muore

Stroncato da un infarto mentre era al bar. Un carabiniere palermitano in pensione, di circa 80 anni, è morto questa mattina a Monreale. L'uomo si è improvvisamente accasciato ed è morto in piazza Vittorio Emanuele. E' successo poco prima di mezzogiorno all’interno del Bar Mirto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. Si sono rivelati inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118: per l'anziano palermitano non c'è stato più niente da fare.