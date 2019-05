Induisti Tamil e cattolici riuniti in preghiera per ricordare i morti negli attentati in Sri Lanka

Il tempio induista della comunità tamil Sri Mutthu Vinayagar di Palermo ha organizzato ieri un momento di preghiera per ricordare i morti negli attentati in Sri Lanka. Hanno partecipato diversi sacerdoti ed esponenti della chiesa Cattolica palermitana i quali hanno espresso un messaggio di fraternità e vicinanza al dolore che ha colpito tutti i tamil presenti in città.

"E' stato un momento di preghiera davvero significativo e molto sentito che crea una piccola speranza per il futuro - ha detto Stefano Edward, già consigliere della precedente Consulta delle Culture e attivista Tamil -. E' tramite il dialogo, la vicinanza delle fedi diverse e la reciprocità che si può contrastare la violenza, di qualsiasi matrice essa sia e creare un mondo di pace, quella pace che in Sri Lanka è stata sempre in bilico e che oggi serve in modo permanente per rendere serena la vita ai tanti popoli che vivono nell'isola".