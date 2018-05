Voto di scambio alle comunali del 2012, archiviata l'indagine su Ferrandelli

Archiviata l'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso sul consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli. I fatti contestati si riferiscono alle elezioni del 2012, quando l'attuale leader de I Coraggiosi tentò per la prima volta di conquistare la fascia tricolore sfidando Orlando. L'avviso di garanzia gli fu inviato nel gennaio 2017 poco dopo l'ufficializzazione della seconda candidatura a sindaco. Ad accusarlo Giuseppe Tantillo boss del Borgo Vecchio, poi pentito: raccontò ai pm di aver incontrato il candidato mentre era in corso la campagna elettorale e di aver ricevuto da lui settemila euro in cambio di un pacchetto di voti e il denaro per organizzare, sempre durante la campagna, il concerto di Gianni Vezzosi, cantante neomelodico. Il gip ha deciso che le accuse non sono vere: il capitolo si chiude qui.

Ferrandelli si è sempre difeso sostenendo di non avere avuto alcun contatto diretto e che i presunti favori di cui aveva parlato Tantillo erano in realtà argomenti trattati con il Partito Democratico e con il comitato elettorale: si trattava di manifesti, del palco e dell'organizzazione del concerto di un cantante neomelodico. Negata del tutto invece la consegna di denaro per comprare i voti. "Siamo sempre stati certi della sua estraneità ai fatti - commentano i legali di Ferrandelli, Nino e Sal Mormino - e questa archiviazione restituisce un po' di verità a questa vicenda. Abbiamo avuto massima fiducia nella magistratura e abbiamo avuto anche la fortuna di avere come interlocutori magistrati sereni che hanno valutato l'insussistenza dell'ipotesi di reato".