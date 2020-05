VIDEO | Test sierologici, viaggio nella centrale operativa della Croce Rossa: "Solo il 30% dice di sì"

Siamo andati nel comitato regionale di via Mattarella per capire come funzionano le indagini sulla sieroprevalenza e qual è l'adesione dei cittadini, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. "Prima erano 8 su 10 a non rispondere. Se ricevete chiamata dallo 06.5510, siamo noi e non dobbiamo vendervi nulla..."