Inchiesta sull'Iacp, indagati Milazzo e Falcone: "Pressioni per sostituire i vertici"

Il capogruppo di Forza Italia all'Ars, Giuseppe Milazzo, e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, sono indagati nell'ambito di un'inchiesta sull'Iacp. La Procura di Palermo ha notificato un avviso di proroga di indagini, per le presunte pressioni fatte da Milazzo nei confronti di Falcone allo scopo di sostituire il commissario dell'Iacp Calogero Belingheri con Ferruccio Ferruggia, nominato in seguito al vertice dell'istituto.

I pm hanno sequestrato lo smartphone a Milazzo. Nel telefono stanno cercando tracce (sms, mail e telefonate) che riscontrerebbero le presunte pressioni di Milazzo nei confronti di Falcone per sostituire Belingheri, con il quale l'ex consigliere comunale avrebbe avuto contrasti su alcuni affidamenti di beni immobili pubblicii.

"Non c’è stata alcuna pressione subita, ma si è trattato di una nomina squisitamente fiduciaria" afferma Falcone in una nota. "Ritengo, in ogni caso, che sia giusto che la Procura lavori per fare chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda - aggiunge Falcone - ma alla fine ci si accorgerà che non vi è stata nessuna ingerenza. Tutto si è svolto alla luce del sole, la nomina compiuta è stata di carattere politico". Il governatore Nello Musumeci conferma il sostegno a Falcone: "Gode della mia fiducia - dice il governatore - proprio come nel primo giorno. Prendo atto dell'indagine avviata dalla magistratura e con assoluta serenità ne attendiamo la conclusione".