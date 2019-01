Pensionati truffati, in due rischiano il processo: "Timbri falsi per un atto notarile"

Avrebbero raggirato una coppia di pensionati per ottenere l’utilizzo di un appezzamento di terreno. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per le ipotesi di truffa aggravata in concorso e falsità materiale A.S. e M.S., rispettivamente un 67enne e un 56enne originari di Balestrate.

Secondo quanto ricostruito dai militari nel corso delle indagini i due avrebbero indotto la coppia di anziani a concedere loro un terreno “mediante la sottoscrizione - spiegano dal Comando provinciale - di un atto notarile falsificati dagli indagati con l’apposizione di sigilli e timbri mendaci”.

Il risultato delle investigazioni è stato acquisito e poi condiviso dai pm che hanno ravvisato gli estremi per mettere sotto processi i due balestratesi. Ora toccherà al gip decidere, sulla scorta degli elementi sino ad ora acquisiti, se accogliere o meno la richiesta della Procura.