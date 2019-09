Cambio al vertice dell’esercito in Sicilia: il generale Minghetti lascia il comando

Incontro istituzionale questa mattina a Palazzo delle Aquile, dove il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato per un saluto di commiato il generale di divisione Claudio Minghetti che il prossimo 12 settembre lascerà l’incarico del comando militare dell’esercito in Sicilia al generale Maurizio Angelo Scardino. “Ho voluto esprimere il mio ringraziamento al generale Minghetti e con lui a tutti gli uomini dell’esercito – ha detto il primo cittadino – per la condivisione della vita e delle esigenze della nostra città a conferma che l’esercito è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana ed i soldati vengono percepiti come cittadini al servizio della comunità”.