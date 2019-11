Caterina Chinnici incontra Biagio Conte a Bruxelles: "Promuovere diritti e valori europei"

Incontro tra il missionario laico Biagio Conte e l’eurodeputata siciliana Caterina Chinnici questo pomeriggio nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles. “Non può esserci integrazione se non c’è accoglienza”, ha detto il fondatore della missione Speranza e Carità che da molti anni si prende cura delle persone indigenti nel corso della lunga conversazione con l'eurodeputata. Parole da lui stesso pronunciate dieci anni fa in occasione della precedente visita al palazzo dell’assemblea legislativa dell’Ue.

“Biagio Conte porta avanti un’opera di inestimabile valore umano e sociale – ha detto Caterina Chinnici – e tutti insieme, con lui, soprattutto per i più giovani, dobbiamo lavorare per promuovere i diritti umani e i valori europei, anche in nome della nostra Sicilia che, malgrado la sofferenza che porta in sé, non ha mai ceduto alla rassegnazione e coltiva sempre la speranza, continuando ad accogliere le persone in difficoltà e a combattere i fenomeni di illegalità”.