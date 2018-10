"Allattare per amare", a Palermo due giorni dedicati a mamma e figlio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una due giorni dedicata a genitori e bimbi, in particolare a mamme e figlioletti. Un momento di riflessione sull’importanza dell’allattamento al seno, nella settimana in cui si celebra a livello mondiale. L’associazione Professione Genitori – che promuove corsi preparto, assiste mamme e neomamme e cura una testata giornalistica online, www.professionegenitori.it – organizza “Allattare per amare”, un grande evento gratuito a Palermo, replicato per due giorni consecutivi, in collaborazione con Coop. Gli appuntamenti sono venerdì 5 ottobre, dalle 15 alle 20, all’interno dell’Ipercoop del centro commerciale Forum, e per sabato 6 ottobre, dalle 10 alle 14 all’interno del centro commerciale La Torre.

Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità stimano che se fossero tutti allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi, ogni anno vivrebbero circa 1,5 milioni di bimbi, che ancora oggi sono vittime delle malattie e della malnutrizione. “Allattare per amare” offre gratuitamente, attraverso gli specialisti dello staff di Professione Genitori e altre figure che ruotano intorno all’associazione, un valido sostegno alle mamme e ai papà. Nel corso della manifestazione sarà possibile dialogare con ginecologi, pediatri, dietisti, biologi nutrizionisti,

pedagogisti e avranno voce anche le mamme, nel corso di talk show in cui sarà possibile raccontare la propria esperienza di allattamento.

Non solo l’allattamento sarà al centro del doppio evento di venerdì e sabato: riflettori anche su alimentazione in gravidanza, riabilitazione del pavimento pelvico, svezzamento e autosvezzamento, allergie e intolleranze nei bambini, prevenzione dell’obesità, odontoiatria in età pediatrica, argomenti a cui saranno dedicati singoli momenti del programma. Le donne incinte che lo vorranno potranno affidarsi a una body

painter, che disegnerà e colorerà sulle pance, sarà possibile anche ascoltare i consigli di una consulente dell’arte del babywearing, ovvero del portare in fascia i bimbi e di una ostetrica sulla cura del bebè appena nato. Sono invitati a partecipare i più piccoli, a cui saranno dedicati laboratori di lettura, teatrali e di lego serious play.