Riprendono gli incontri con i giovani avvocati, l'Ordine: "Noi pronti, ora la parola al Tribunale"

Sono ripresi nella sede del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo gli incontri organizzati dalla “Commissione accesso” con i giovani dottori in legge che si apprestano ad intraprendere la pratica forense. "Muniti dei necessari dispositivi di protezione, rispettando le distanze e tutte le opportune misure di sicurezza, abbiamo fortemente voluto riprendere questi importanti incontri - dichiara il consigliere Giuseppe Siino - per i giovani che si apprestano alla professione forense”. Sebbene l’attività giudiziaria sia ancora ferma al palo, con questi incontri il consiglio dell’Ordine ha voluto mandare un segnale di ripresa delle ordinarie attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In realtà - afferma la vicepresidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Palermo Simona Tarantino - non ci siamo mai fermati, poiché le attività del Consiglio connesse alla gestione della situazione emergenziale sono state intense. Ad ogni modo, con la ripresa totale di quasi tutte le attività abbiamo ritenuto doveroso ridare vita, sempre con le dovute precauzioni, alle nostre consuete attività. Come Ordine siamo pronti. Speriamo che il Tribunale si determini anche in tal senso: riaprono bar, ristoranti e centri estetici, non ha più senso tenere chiuse le aule e gli uffici del Tribunale, così disattendendo la tutela dei diritti dei cittadini".