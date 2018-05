Scuola, docenti a confronto su inclusione e insegnamento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è tenuto al dipartimento di Scienze politiche e relazioni Internazionali, l’incontro organizzato dal Rotary Club Palermo Teatro Sole, in collaborazione col centro studi Virtualmente e la onlus Osm Kids, dal titolo “Includendo insegniamo, nuove forme di didattica innovativa e inclusiva“. L’evento, rivolto a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado e ai dirigenti scolastici di ogni scuola ha lo scopo di condividere percorsi ed esperienze di inclusione scolastica maturati da docenti e formatori.

Nel corso del workshop, sono intervenuti infatti professionisti come la docente Lorella Carimalli, finalista al Global Teacher prize 2018, Salvatore Giuliano, preside dell’istituto Majorana di Brindisi e Anna Aulico, già insegnante elementare e attuale formatrice professionale, Vicepresidente della Onlus Osm Kids. “Da tempo - commenta Aulico - con Osm kids siamo impegnati a diffondere tra bambini e docenti i principi e i valori dell’inclusione, intesi come metodologia d’elezione per contrastare fenomeni sempre crescenti quali quello del bullismo. Abbiamo creato una collana di libri per ragazzi in cui spieghiamo loro in che modo sia possibile combattere pacificamente i bulli e come ci si possa rapportare a situazioni delicate con insegnanti e genitori. E ancora nei nostri libri abbiamo cercato di affrontare tematiche come la difficoltà di apprendimento in maniera da consentire ai bambini di non sentirsi ‘diversi’ o ‘sbagliati’, spiegando loro che esiste sempre una spiegazione, e spesso una soluzione, per ogni problema che si trovano ad affrontare. Lo facciamo anche in giornate di formazione a loro dedicate in diverse scuole italiane in cui affrontiamo, di volta in volta, le tematiche concordate con i docenti”. Trai partecipanti al pomeriggio di lavori: l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, Sara Ferina, tecnico dell’apprendimento del centro studi Virtualmente Onlus mentre a moderare il dibattito è stato il docente di Scienze politiche, Antonello Miranda.