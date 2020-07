"Ago" ucciso in viale Regione, una consulenza per chiarire la dinamica dell'incidente

Saranno degli esperti nominati dalla Procura a chiarire quale sia stata la dinamica del tragico incidente in cui, il 21 giugno, ha perso la vita il diciassettenne Agostino Cardovino, mentre attraversava viale Regione Siciliana, all'altezza di via Perpignano. Il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Giulia Beux che coordinano l'inchiesta per omicidio stradale hanno infatti affidato una consulenza che ruoterà essenzialmente sull'analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in quella zona.

Per la morte del giovane della Noce che tutti chiamavano "Ago" è indagata la ragazza che quella notte, intorno alle 3.45, guidava la Dacia rossa che lo aveva investito. Dalla consulenza - i cui esiti saranno depositati tra 90 giorni - si dovrà accertare quali siano eventualmente le responsabilità: in quel tratto di strada c'è infatti un semaforo pedonale a chiamata ed è fondamentale chiarire chi tra la vittima e l'automobilista non abbia rispettato la segnaletica. L'indagata, che era in macchina con altre due persone, si era fermata per tentare di soccorrere il diciassettenne, ma per lui non c'era stato purtroppo nulla da fare.