Lo schianto mortale in centro, il comandante dei vigili: "Rischiata strage, via i dehors"

"L'incidente che ha coinvolto diverse auto in sosta pone un serio problema di sicurezza stradale. Se fosse avvenuto nella parallela, via Isidoro La Lumia, piena com'è di dehors e avventori, sarebbe stata una strage". A poche ore dall'incidente avvenuto in via Gaetano Daita e costato la vita a Claudio Amorosi, figlio del titolare del bar Renato di Mondello, parla il capo della polizia municipale Gabriele Marchese.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.30. Amorosi ha perso il controllo del suo fuoristrada Jeep Renegade. Prima è finito contro sei auto in sosta e poi si è ribaltato. L'uomo è rimasto nell'abitacolo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ma era troppo tardi. Con Amorosi viaggiavano due amici, rimasti illesi. La zona è molto frequentata, per via dei tanti ristoranti e locali, e solo per un caso non sono rimaste coinvolte altre persone.

"Da questa riflessione - aggiunge Marchese - nasce l'esigenza di una rivisitazione dei dehors da parte del Suap, che nel tempo ne ha consentito e autorizzato la collocazione sulla sede stradale. Per opera di prevenzione è forse giunto il momento di procedere alla revoca delle autorizzazioni".