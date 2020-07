Prizzi, scivola e rimane incastrato tra i cingoli del trattore: amputato piede a un 76enne

Stava lavorando con un trattore nel suo terreno quando, al momento di scendere dal mezzo agricolo, avrebbe perso l’equilibrio e il piede gli sarebbe rimasto incastrato tra i cingoli. Nonostante i primi soccorsi e il volo con l’elicottero del 118 da Prizzi a Palermo i medici hanno dovuto sottoporre a intervento chirurgico un 76enne per l’amputazione dell’arto.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nel comune in provincia di Palermo, frazione Filaga, in località Perra. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi e della stazione di Prizzi per G.M., un pensionato originario di Prizzi, si sarebbe trattato di un tragico incidente al termine dei lavori fatti con il suo trattore Fiat.

A chiamare i soccorritori sarebbero stati i familiari. L’elicottero ha portato il 76enne all’ospedale Civico ma stanotte l’equipe di chirurghi, di fronte a quella delicata ferita da schiacciamento, non hanno potuto fare altro che amputare il piede. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.