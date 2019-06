Cep, tram fuori dai binari durante una manovra: disagi alla linea 3

Tram fuori dai binari al Cep. Imprevisto per un mezzo della linea 3 che, durante una manovra a bassa velocità in via Paladini, ha deragliato. Sul posto sono intervenuti i tecnici della ditta specializzata impegnati in una verifica per chiarire le ragioni di quanto accaduto. Non si registrano comunque danni al convoglio del Genio né feriti. "Al momento i tram sono deviati sul terminal San Paolo", spiegano dall'Amat.

Foto allegato in basso di Veronica Puleo