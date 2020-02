Zen, guidano un'auto rubata: fanno un incidente e scappano a piedi

Si è schiantato con la sua Fiat Punto contro un’altra auto allo Zen. E fin qui potrebbe sembrare un incidente come tanti altri. Se non fosse che il conducente di quell’auto e la persona che sedeva accanto a lui, dopo l’impatto sono fuggiti lasciando la loro Fiat 500 - poi risultata rubata - in mezzo alla strada.

E’ accaduto all’incrocio tra via Fausto Coppi e via Primo Carnera, dove la polizia municipale è intervenuta a seguito della chiamata di un 41enne. All’arrivo della pattuglia però c’era solo lui, mentre dei due che viaggiavano sulla 500 non c’era più traccia.

Il 41enne è stato ascoltato dagli agenti dell’Infortunistica ai quali ha raccontato l’accaduto. L’uomo si trovava in via Fausto Coppi e stava per svoltare a destra quando è arrivata la Fiat 500 ad alta velocità. Dopo l’urto l’uomo è sceso dal mezzo per controllare se ci fossero feriti. Quindi la sorpresa.

L’automobilista che viaggiava infatti si è accorto che dentro la Fiat 500 non c’era nessuno, contattando i vigili e la polizia per denunciare l’incidente. Gli agenti delle volanti hanno raccolto i primi dettagli e avviato le ricerche in zona. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.