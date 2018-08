Incidente allo Zen, si schianta contro una Smart parcheggiata e si ribalta: un ferito

Sbanda, si schianta contro una Smart parcheggiata e si ribalta. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Francesco De Gobbis, allo Zen, dove un automobilista di 52 anni - G.D.M - è rimasto ferito ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia.

Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118 e alla polizia municipale, sono intervenuti anche i vigili del fuoco in quanto una delle due auto coinvolte è dotata d’impianto a gas e dunque si temeva una perdita di gas con conseguente rischio di esplosione. Ma dopo i primi accertamenti la situazione è apparsa sotto controllo.

Serviranno poi le indagini dell’Infortunistica, chiamata ad effettuare i rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente e chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi. L’automobilista di 52 anni è stato sottoposto a vari accertamenti per escludere traumi cerebrali o altre lesioni interne.

Alle 4 della scorsa notte, in via Panneria - nella zona del centro storico -una 31enne che si trovava alla guida della sua Lancia Y si è schiantata contro una saracinesca e ha tranciato alcuni cavi dell’Enel. Per lei solo tanta paura e qualche graffio. Richiesti alcol e drug test.

Gallery