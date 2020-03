Viale Venere, al volante nonostante i divieti finisce contro distributore di carburante

Nonostante i divieti e l'obbligo di restare in casa, si è messo al volante di un'auto, forse per fare pratica di guida, ma ha perso il controllo finendo prima contro due mezzi in sosta e poi contro la colonnina di un distributore di carburante in viale Venere. Una parte di liquido infiammabile è finito sull'asfalto e sono intervenuti i vigili del fuoco.

"Abbiamo messo in sicurezza l'area - spiegano dalla sala operativa del comando provinciale - l'automobilista non era ferito e non ci sono state situazioni di pericolo. Il nostro intervento si è reso necessario dal momento che c'è stata una lieve perdita".

Dal 115 è partita la segnalazione alla polizia municipale, che dovrà anche accertare se l'automobilista ha violato i decreti che vietano di uscire se non in pochi, pochissimi casi, di comprovata necessità.