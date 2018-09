Incidente in viale Strasburgo, scontro tra auto e moto: un morto

Scontro mortale in viale Strasburgo. Una persona è morta questa sera intorno alle 22 dopo l'impatto tra un'auto e una moto all'altezza del cinema Metropolitan. I mezzi coinvolti sono una mini cooper e una Kawasaki. Secondo una prima ricostruzione l'auto procedeva in direzione di via Lanza di Scalea e stava svoltando a sinistra per immettersi nella bretella laterale, mentre la moto procedeva in direzione di via Aldisio. Illeso ma sotto shock l'automobilista, un uomo di 35 anni, trasportato in ospedale da una delle due ambulanze giunte sul luogo dell'incidente.

Sul posto vigili del fuoco, polizia, polizia municipale. Non si conoscono ancora le generalità della persona deceduta (articolo in aggiornamento).

