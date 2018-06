Incidente in viale Strasburgo, quindicenne investita all'uscita da scuola

Studentessa travolta sulle strisce pedonali in viale Strasburgo. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12.30, all'incrocio con via Salvatore Aldisio. Una quindicenne, C.P., stava attraversando quando un 49enne che si trovava in sella al suo scooter Piaggio Liberty le sarebbe piombato addosso.

Diversi testimoni hanno assistito alla scena e lanciato subito l'allarme al 118. In pochi minuti è arrivata un'ambulanza che ha portato la giovane al pronto soccorso del Cervello dov'è entrata in codice giallo. Non si conoscono le sue condizioni ma i medici avrebbero escluso gravi conseguenze. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.