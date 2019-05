Incidente in viale Strasburgo, scontro auto-scooter: un ferito

Incidente in viale Strasburgo. Un’auto e uno scooter si sono scontrati intorno alle 13 di oggi davanti alla filiale della banca Unicredit. Ad avere la peggio il 33enne D.D. che si trovava alla guida del suo Honda T-Max. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato d'urgenza all’ospedale Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter stava percorrendo viale Strasburgo, da Villa Adriana verso via Empedocle Restivo. La macchina, una Fiat Panda di colore grigio, stava invece procedendo nella direzione opposta. Arrivato all'altezza di largo Strasburgo l'automobilista ha svoltato a sinistra, scontrandosi contro il mezzo a due ruote e scaraventando così il suo conducente sull'asfalto.

Dopo il violento impatto sono intervenuti sul posto gli agenti delle volanti e i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze. Nel luogo dell’incidente si è subito formato un folto capannello di curiosi che ha mandato in tilt il traffico. Poi l'arrivo della polizia municipale. Il 33enne è stato portato d’urgenza al Trauma center di Villa Sofia dov’è entrato in codice rosso.

I primi esami hanno evidenziato alcuni delicati traumi che hanno spinto i medici a restare prudenti sulla prognosi. Dopo più di un’ora e ulteriori accertamenti però è stata esclusa la riserva sulla vita. Sarà l’Infortunistica, che ha eseguito i rilievi stradali, ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Quasi contestualmente i vigili del fuoco sono intervenuti in un ristorante che si trova a poche centinaia di metri dal punto in cui si è verificato l'incidente. A prendere fuoco una delle friggitrici di Gustoso. I dipendenti dell'attività si sono subito dati da fare per circoscrivere il rogo prima che arrivassero le squadre del 115 a completare l'opera.