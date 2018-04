Maxi tamponamento in viale Regione: coinvolte tre auto e un furgone

Maxi tamponamento intorno alle 13.30 di oggi in viale Regione. Tre auto e un furgone si sono scontrate all'altezza del ponte di via Pitrè. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Civico.

Oltre ai sanitari del 118 sul posto è intervenuta anche la polizia municipale che ha eseguito i rilievi. Indagini della sezione infortunistica in corso per verificare l'esatta dinamica dei fatti.