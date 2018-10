Due incidenti nel giro di tre ore: feriti gravemente un uomo e una donna

Una donna e un uomo si trovano ricoverati in ospedale in prognosi riservata dopo essere rimasti feriti ieri in due diversi incidenti.

La donna, A.M. di 54 anni, è stata trasportata all'ospedale Civico da un'ambulanza dopo essere stata investita intorno alle 20,30 da una moto MV Augusta (guidata da un 35enne) nella corsia laterale di viale Regione, all'altezza di via Nuzzo, poco dopo l'ex Motel Agip. Le condizioni della donna, rimasta in osservazione per tutta la notte, sono peggiorate con passare delle ore e si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i vigili urbani dell'Infortunistica per effettuare i rilievi. Non è chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce.

Qualche ora prima - intorno alle 17,30 - in via Lanza di Scalea nei pressi del velodromo si sono scontrate una Vespa e una Renault Captur guidata da una donna di 63 anni. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, B.G. di 76 anni, che è stato portato in codice rosso a Villa Sofia. Anche per lui i medici hanno deciso di riservare la prognosi. La polizia municipale invece ha disposto il sequestro dei mezzi e sta indagando per chiarire la dinamica dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.