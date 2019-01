Raffica di incidenti in città: due tamponamenti e un'auto sui binari del tram

Tamponamenti, auto che finiscono sui binari o "sopra" i muretti spartitraffico e "pirati della strada" che fuggono dopo lo scontro. Giornata campale per gli agenti della polizia municipale che oggi sono intervenuti in diverse strade della città, sprofondate nel caos dopo gli incidenti. Un martedì di "fuoco" che si chiude con un bilancio di sei feriti lievi e un 26enne che ha riportato la frattura di una gamba ed è stato portato al Buccheri La Ferla.

Il primo in ordine cronologico è avvenuto stamattina in via Messina Marine, all'altezza di Villa Celsa, dove i sanitari del 118 hanno soccorso un giovane che si trovava in sella al suo Piaggio Beverly. Per cause ancora da accertare si sarebbe scontrato con un'auto - forse un'Alfa 156 - il cui conducente, dopo l'impatto, si è allontanato in direzione Ficarazzi. Il giovane è stato portato nel vicino pronto soccorso, mentre l'Infortunistica ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica. "Non sappiamo chi ha tamponato chi, ma sicuramente l'auto si è allontanata".

Il secondo tamponamento della giornata in via Francesco Crispi, nel sottopasso all'altezza di piazza XIII Vittime, dove alle 13.30 è stato segnalato lo scontro fra quattro mezzi. Conducenti e passeggeri coinvolti nell'incidente non hanno riportato neanche un graffio, come poi accertato dai sanitari del 118. A risentirne è stato il traffico in direzione della Cala, congestionato per più di un'ora e fino ai rilievi eseguiti dagli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale.

Altri due incidenti sono avvenuti a distanza di poco tempo in viale Regione. Il primo all'altezza di corso Calatafimi, nella carreggiata in direzione Catania, dove si sono scontrati un tir e due auto. Per i conducenti dei mezzi solo qualche graffio e tanta paura. Il secondo è avvenuto all'incrocio tra la circonvallazione e via Giuseppe Pagano. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbattuto contro il guard rail invadendo i binari del tram. Oltre al traffico veicolare anche la linea 4 è andata per un'ora in tilt provocando non pochi disagi ai passeggeri.

L'ultimo episodio è stato registrato intorno alle 15 in corso Alberto Amedeo, all'altezza di corso Finocchiaro Aprile. La conducente di una Fiat 600, una ventenne, è finita con l'auto "sopra" il muretto spartitraffico che separa la carreggiata dal sottopasso che si trova vicino al tribunale. Secondo una prima ricostruzione proveniva da via Goethe quando, arrivata all'altezza del palazzo di giustizia, avrebbe mantenuto la destra per immettersi nella bretella. Un errore di valutazione, forse per una disattenzione, l'ha fatta finire con le ruote anteriori sul muretto bloccando per un'ora il traffico.