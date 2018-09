Tir di traverso dopo lo scontro con un'auto, code in viale Regione

Tir si scontra con un’auto e si mette di traverso in viale Regione. L'incidente è avvenuto oggi, intorno alle 13, all’altezza di piazzale Giotto, nella carreggiata in direzione Catania. Nonostante il rocambolesco impatto nessuno dei due conducenti ha riportato gravi conseguenze fisiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Un altro incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Ernesto Basile, all’altezza di corso Tukory (foto allegata). Nello scontro fra una Opel Corsa e una bici ha avuto la peggio una 37enne che pedalava in direzione centro. D.B.F., soccorsa dal 118, è stata portata al pronto soccorso del Civico. In un primo momento le sue condizioni sono apparse gravi, ma dopo i primi accertamenti i medici hanno escluso per lei la riserva sulla vita.

