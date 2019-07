Incidente in viale Regione: auto si ribalta all'altezza dello svincolo di Bonagia

Incidente questa mattina, intorno alle 9, in viale Regione. Un'auto, che viaggiava in direzione Catania, si è ribaltata all'altezza dello svincolo di Bonagia ed è finita nella carreggiata opposta. A darne notizia con un tweet è la polizia municipale. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale in ambulanza. Disagi al traffico, dal comando di via Dogali consigliano di guidare con prudenza.

Incidente https://t.co/LLuetNhLa4 Viale della Regione Siciliana con direzione Catania altezza svincolo Bonagia possibili rallentamenti al flusso veicolare causa sinistro stradale. Procedere con prudenza. — Polizia MunicipalePA (@PALERMOPM) 13 luglio 2019