Incidente in viale Regione, sbalzato a terra dopo lo scontro con un'auto: ferito motociclista

Un incidente si è verificato stamani intorno alle 11 in via Regione Siciliana, nella carreggiata centrale in direzione Trapani, all'altezza di via Lazio. Per cause ancora da accertare, una moto e un'auto si sono scontrate. L'uomo alla guida della moto è stato sbalzato sull'asfalto ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno condotto all'ospedale Villa Sofia. Non si conoscono le sue condizioni. Sull'episodio indagano gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi.