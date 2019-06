Incidente in viale Regione, tamponamento tra 3 auto: traffico in tilt

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana per un incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio nella corsia in direzione Trapani, all'altezza di via Pitrè. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Per conducenti e passeggeri solo lievi ferite. La circolazione però è andata in tilt, con lunghe code e veicoli a passo d'uomo. Sul posto, oltre al 118, la polizia municipale.

Intorno alle 14 si era registrato un altro incidente in via Altofonte, dove una ragazza è rimasta ferita nello scontro fra un tir e un’auto.