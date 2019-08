Viale Regione, tre incidenti in pochi metri: traffico in tilt

Tre incidenti in un breve tratto di strada e traffico paralizzato. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio in viale Regione Siciliana.

Un primo scontro si è verificato nella corsia centrale in direzione Trapani, all'altezza del supermercato Lidl. Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un tamponamento. Dopo circa duecento metri, ma nella corsia in direzione Catania, un'auto è finita contro il guardrail per cause ancora da accertare. Terzo episodio sempre nella corsia centrale in direzione Trapani, a circa un chilometro dal primo incidente. A scontrarsi sono stati due mezzi: un camion e un'auto.

Sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per gestire la viablità, andata in tilt. Presenti, oltre alla polizia municipale, anche i carabinieri.