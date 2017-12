Incidente in viale Regione, scontro tra due auto: due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, che si è verificato ieri sera in viale Regione Siciliana all'angolo con via Trabucco. A scontarsi, intorno alle 22,30, sono state una Ford Fiesta e una Nissan Micra. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale e il 118. I conducenti delle due vetture sono stati soccorsi e condotti in ospedale. Non si conoscono le loro condizioni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Sempre ieri, in corso Alberto Amedeo si è verificato un altro incidente. Due pedoni, una ragazza e il suo fidanzato, sono stati investiti da un'auto. Ad avere la peggio la ragazza, trasportata in codice rosso all’ospedale Civico.

