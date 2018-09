Incidente in viale Regione, tamponamento tra quattro auto: disagi al traffico

Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento avvenuto poco prima delle 14 in viale Regione Siciliana. I mezzi stavano percorrendo la carreggiata centrale in direzione Catania. L'impatto all'altezza del cavalcavia di via Pitrè. Traffico in tilt (articolo in aggiornamento).

A Giacalone, frazione di Monreale, è deceduto in un incidente un uomo che viaggiava a bordo della sua Fiat 500 lungo via Pg 16. Secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Inutile l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dal mezzo.