Incidente in viale Regione, perde il controllo della moto e cade: grave 25enne

Urta una barriera danneggiata e vola via dalla moto finendo contro lo spartitraffico. Sarebbe questa la prima ricostruzione della dinamica di un incidente avvenuto nella notte in viale Regione Siciliana. E' stata una caduta tremenda quella di F. T., 25 anni di Pallavicino, ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico.

Un testimone ha raccontato ai vigili urbani di aver visto il giovane perdere il controllo della moto e sbattere più volte contro il guard rail. Dopo la caduta, la moto ha percorso altri 60 metri. Una scena drammatica, che hanno visto anche i genitori del 25enne, accorsi sul luogo dell’incidente assieme ad alcuni amici.