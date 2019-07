Incidente in viale Regione, scooter contro auto: grave un 49enne

Violento scontro fra uno scooter e un'auto in viale Regione. Un uomo di 49 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in gravi condizioni al Policlinico dopo un incidente avvenuto all'altezza di Media World. Si trovava in sella Kymco Kwang Yang quando è avvenuto l'impatto con una Hyundai nella carreggiata centrale in direzione Trapani. Traffico a rilento e lunghe code già a partire da via Pitrè.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per chiarire cosa sia accaduto sull'asfalto della circonvallazione. L'uomo a bordo dello scooter ha riportato diverse fratture e lesioni interne. Dopo i primi accertamenti i medici avrebbero escluso la riserva sulla vita, ma per le prossime ore il 49enne U.R. sarà tenuto sotto stretta osservazione. Illesi sia il conducente dell'auto sia la sua passeggera.

