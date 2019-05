Incidente in viale Regione, si ribalta dopo impatto col guardrail: ferita una donna

Perde il controllo dell'auto, finisce contro il guardrail e si ribalta. Grave incidente - per fortuna senza gravi conseguenze per l'automobilista - ieri sera intorno alle 21 in viale Regione Siciliana, poco prima dell'ingresso dell'autostrada Palermo-Catania. La donna che si trovava alla guida della vettura è rimasta incastrata e per tirarla fuori è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La ferita è stata trasportata dal 118 all'ospedale Buccheri La Ferla, ma le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Sull'incidente indaga l'Infortunistica dei vigili urbani. Secondo i primi rilievi non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.