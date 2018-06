Schianto con la moto in viale Regione, muore a 32 anni

Un altro incidente mortale a Palermo. Un uomo di 32 anni, Alessandro Salomone, ha perso la vita la scorsa notte in viale Regione Siciliana, nella bretella laterale in direzione Trapani, di fronte a Leroy Merlin. Stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in centro con gli amici, poi il tragico incidente mentre era in sella alla sua moto, una Kawasaki.

Il 32enne ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare e si è schiantato sull'asfalto. Il violento impatto gli ha causato gravissime lesioni. Alcuni automobilisti hanno attivato i soccorsi, poi l'arrivo dell'ambulanza. Salamone però è morto in ambulanza, prima di arrivare a Villa Sofia.

Gli amici di Alessandro non hanno dubbi: a fargli perdere il controllo della moto sarebbe stato un tombino sprofondato nell'asfalto. Un avallamento che non gli ha lasciato scampo. L'incidente è avvenuto intorno alle 3. Uno degli amici di Alex (così si faceva chiamare) che stava percorrendo la stessa strada dietro di lui, lo avrebbe visto sobbalzare sul tombino e poi schiantarsi senza controllo.