L'ora maledetta e le 13 croci, il tempo si è fermato in viale Regione: "Ago è sempre vivo"

Ore 3,35. Le lancette dell'orologio sembrano essersi fermate sulla Circonvallazione, in quel maledetto incrocio con via Perpignano dove dopo meno di un mese fa ha perso la vita Agostino. Le auto sfrecciano veloci ma al tempo, in genere tiranno, non importa. Il dolore è ancora vivo e i minuti non scorrono, impossibile andare avanti per una famiglia distrutta.

Su quel marciapiede, proprio davanti all'attraversamento pedonale e a quel semaforo che segna a lungo la spia rossa, Agostino Cardovino, il giovane di 17 anni travolto da una Dacia rossa lo scorso 21 giugno, vive. Vive nel ricordo impresso in quell'ora letale. In quei girasoli, simboli di luce e vita, verdi nonostante i 30 gradi che sembrano ancora più densi sull'asfalto rovente.

Vive nelle sue passioni, nelle sue squadre del cuore, in quelle sciarpe che avvolgono quel palo diventato simulacro. Perché "Ago", così come lo chiamavano tutti "sarà sempre vivo", come si legge su quel posacenere poggiato accanto a una bottiglia d'acqua e ai ceri che circondano quel piccolo tempio. Tredici croci (come le vittime in quel punto della circonvallazione), disegnate sopra l'orologio, ricordano però che Agostino non c'è più, come le altre vittime di quella strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E tutta la Noce lo piange ancora, come chiunque si fermi lì, su quell'attraversamento pedonale in attesa che il semaforo diventi verde. C'è chi fa il segno della croce, chi si avvicina e manda un bacio. Perché Agostino vive nella memoria di molti, ogni ora, minuto, secondo. E il tempo si è davvero fermato in quel maledetto incrocio, alle 3,35 di una notte di una notte diventata troppo lunga e buia.