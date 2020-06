Il ragazzo travolto in viale Regione, il racconto: "Il botto e le urla, poi quella scarpa davanti al cancello"

Un'intera zona svegliata da un rumore assordate, poi le urla, la richiesta disperata di aiuto. E ancora le sirene e il dolore per una vita spezzata a soli 17 anni, la disperazione dei genitori. "Una sola parola: straziante". Così una lettrice di PalermoToday racconta gli attimi successivi all'incidente avvenuto nella notte in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Perpignano, costato la vita ad Agostino Cardovino. Il ragazzo stava attraversando quando è stato travolto da una Dacia. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

"Erano le 3:40 del mattino e come al solito non riuscivo a prendere sonno - scrive D.M in un post su Facebook. - Tutto ad un tratto sento un botto così forte che saltai in aria, ma non mi sono alzata subito, purtroppo! Inizialmente pensai 'sarà stato un tamponamento di macchine' cosa che in viale Regione capita spessissimo, poi però, sentendo delle urla di una ragazza che chiedeva 'aiuto' sono uscita di corsa in ciabatte".

"La prima cosa che ho notato -prosegue - era una macchina ferma con il vetro spaccato, una ragazza terrorizzata che faceva avanti e indietro piangendo, e poi un ragazzo disteso a terra. Subito dopo venne in soccorso un ragazzo con il motore e gli chiesi dall’altro lato della strada di provare ad avvicinare la mano nelle vie respiratorie del ragazzo ma senza toccarlo e ne sfiorarlo, per capire se respirasse o meno.. niente da fare.. morto sul colpo. Il ragazzino è stato investito da una macchina mentre stava attraversando il viale Regione, trascinandosi per circa 8 metri.. mi sono ritrovata la sua scarpa quasi fuori il mio cancello. Non voglio raccontare la reazione dei genitori, perché non esistono parole per descrivere ciò. Una sola parola: straziante. Ho dato loro dell’acqua, e giuro, non si può capire un dolore simile negli occhi di una madre. Ragazzi, quando guidate o state semplicemente attraversando la strada, vi prego di fare sempre attenzione".

E da quando gli amici di Agostino hanno saputo che il loro amico non c'è più, hanno iniziato a ricordarlo con post sui social, ma anche con uno striscione proprio davanti alla sua abitazione. Qui è comparso un lenzuolo bianco circondato da palloncini azzurri con scritto "Nessuno muore veramente sulla Terra finchè vive nel cuore di chi resta!!! Agostino vive".

"Non posso crederci ancora amico mio - si legge in un post su Facebook - ti scrivo e sto piangendo come un bambino. Non ci posso ancora credere, avevi solo 17 anni e una vita davanti. Adesso sei anche tu un angelo, ti raccomando fai il pazzo ribelle come facevi qua fai tremare il paradiso piccolo angelo". "Ancora non ci credo - scrive un'amica - non trovo le parole, hai lasciato un vuoto ed un dolore che non si spiega, buon viaggio vita mia".

Articolo aggiornato il 21 giugno 2020 alle ore 15,18

