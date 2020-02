L'incidente con lo scooter in viale Regione, guardia giurata muore in ospedale a 45 anni

Alla fine non ce l’ha fatta e dopo oltre un mese trascorso in ospedale si è spento. E' morto nel reparto di Neurorianimazione di Villa Sofia Giuseppe Parisi, la guardia giurata di 45 anni che lo scorso 12 gennaio ha avuto un incidente in viale Regione Siciliana, all’altezza di viale Lazio.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che si trovava alla guida del suo scooter Yamaha X-City, avrebbe perso il controllo e sarebbe caduto con violenza sull’asfalto. Nessun altro mezzo è coinvolto nell'incidente, come invece ipotizzato in un primo momento. Immediato l’intervento del 118 e il trasporto al Trauma center. I medici hanno riscontrato una grave insufficienza cardiorespiratorio, un grave trauma cranico e altre lesioni.

Dopo un primo ricovero il suo quadro clinico, nel corso dei giorni, sembrava essere migliorato. Ieri le condizioni sono precipitate e nonostante gli sforzi dei medici Parisi è deceduto. Già nella notte in tanti hanno raggiunto la camera mortuaria allestita in ospedale per dare un ultimo saluto alla guardia giurata che prestava servizio all’aeroporto Falcone-Borsellino.