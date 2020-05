Incidente in viale Regione, sbanda con l'auto e si schianta contro cartellone pubblicitario

Si schianta con l’auto contro un pannello pubblicitario lungo la circonvallazione. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio nella carreggiata centrale di viale Regione siciliana, direzione Catania. Un automobilista (del quale non si conoscono le generalità), per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro un’insegna a bordo strada.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente dell'auto e lo hanno portato in ospedale. Nonostante il violento impatto, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Ad effettuare i rilievi gli agenti dell’Infortunistica che dovranno chiarire cosa abbia provocato l’incidente, l’ennesimo registrato nei giorni di riapertura della “fase 2” dopo il lockdown dovuto alla pandemia.

Risale alla notte tra venerdì e sabato l'incidente avvenuto a Bonagia, in viale Placido Rizzotto. Tre i feriti gravi dopo lo scontro fra tre scooter: un diciassettenne e un diciottenne, entrambi alla guida dei rispettivi Piaggio Free, e un 28enne che invece viaggiava il sella al proprio Piaggio Beverly. Un impatto violentissimo che ha reso necessario il trasporto d'urgenza al pronto soccorso. Tutti e tre in codice rosso.

Appena un giorno prima un 76enne era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dopo essere precipitato dalla rotonda di viale Lazio. L'uomo stava percorrendo viale Michelangelo quando, a causa di un malore, ha sbandato e colpito con le ruote il marciapiede. L'auto è finita oltre il guardrail, saltando la barriera metallica e atterrando nella bretella laterale di viale Regione.

