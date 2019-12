Incidente in viale Regione, cade dallo scooter: grave 63enne

Grave incidente in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Pagano (poco dopo corso Calatafimi). Un 63enne, A.S., è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua Honda Vision rossa e battendo violentemente prima contro il marciapiede e poi contro un palo: tanto che i soccorritori del 118 giunti sul postro sono stati oltre 15 per rianimare l'uomo che poi è stato trasportato al pronto soccorso del Civico dove è entrato in codice rosso. Occhiali e casco sono rimasti sull'asfalto.

Sul luogo dell'incidente - avvenuto nella la strada laterale in direzione Trapani - sono arrivati i vigili urbani. Non è chiaro se l'uomo abbia perso da solo il controllo del mezzo a due ruote oppure se a provocare l'incidente sia stata un'altra vettura poi fuggita. Tra le varie ipotesi c'è anche quella di un malore mentre si trovava alla guida. Gli agenti stanno visionando le telecamere presenti in zona.

Gallery