Incidente in viale Regione, tamponamento fra 3 auto: ferita una donna

Un tamponamento fra tre auto ha causato rallentamenti al traffico stamattina in viale Regione Siciliana, all'altezza del civico 2211, nei pressi di Bonagia (direzione Trapani). Le vetture coinvolte sono una Peugeot grigia, una Panda Bianca e una Dacia Duster di colore grigio scuro. Nell'incidente una donna è rimasta ferita, non in maniera grave. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Cervello. Sul posto la polizia municipale.