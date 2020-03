Incidente in viale Regione: accosta in curva con l'auto, viene travolto e muore

Avrebbe accostato con l’auto in viale Regione per un'emergenza. Quindi sarebbe sceso dalla sua Toyota Aygo, avrebbe mosso qualche passo per andare oltre il guardrail e improvvisamente è stato travolto da un automobilista. L'incidente mortale è avvenuto questa mattina all'altezza del viadotto Perrier. A perdere la vita un uomo di 74 anni, G.M., deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale.

L'incidente, come confermato da alcuni passanti, è stato molto violento. Tanto che l’uomo portato con un'ambulanza in ospedale è stato sbalzato a diversi metri e ha perso le scarpe. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi per poi condurlo al Civico dov’è arrivato in codice rosso. Una volta entrato in sala operatoria però le condizioni sarebbero precipitate e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. A restare feriti anche un uomo di 83 anni, che si trovava nel sedile passeggero dell'Aygo, e il 46enne che invece era al volante dell'altra auto coinvolta, una Fiat Punto.

