Incidente a Mondello, auto finisce contro palo della luce: conducente e passeggeri feriti

La stridore delle ruote sull'asfalto, poi il rumore delle lamiere contro un palo dell'illuminazione pubblica. Brusco risveglio stamani per la borgata marinara di Mondello, con un incidente stradale in via Principe di Scalea, all'angolo con viale Galatea, dinanzi al Mondello Palace hotel. La conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo. La donna alla guida del mezzo e i passeggeri - due secondo le prime informazioni - sono rimasti feriti in modo lieve.

E' accaduto intorno alle 6 e in strada c'era già qualcuno, tra impiegati dei bar e chi si era alzato di buon mattino per immortalare l'alba o fare sport. "Stavo scattando alcune foto - racconta uno dei presenti a PalermoToday - e in tanti abbiamo sentito prima la frenata e poi gli urti violenti. Gran parte della gente si è precipitata per capire cosa stesse accadendo. Subito è arrivata anche la polizia". Sul posto anche polizia municipale e 118.

Nell'incidente non sono coinvolti altri mezzi e spetta alla sezione Infortunistica della polizia municipale ricostruire cosa sia accaduto.

